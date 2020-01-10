Против «весёлых песенок»: к чему может привести потенциальное расширение полномочий спецслужб в Литве

Литовский президент Гитанас Науседа назвал необоснованной критику в адрес предложенных им поправок к закону о разведке, которые расширяют полномочия спецслужб. Сотрудникам органов госбезопасности планируется предоставить право производить административный арест граждан и отслеживать движение средств на банковских счетах без решения суда. По мнению главы государства, в противном случае все «отправятся в карман к недругам, скандируя весёлые песенки». Эксперты отмечают, что содержащиеся в документе формулировки слишком размыты и могут использоваться для давления на инакомыслящих, в том числе русскоговорящих активистов.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что критика предложенных им поправок к закону о разведке, расширяющих полномочия сотрудников спецслужб, является надуманной.

«Я, правду сказать, не понимаю, почему этот мыльный пузырь возник», — отметил Науседа в ходе беседы с литовской радиостанцией LRT.

Поправки узаконивают практику так называемых превентивных бесед — приглашений проживающих в Литве граждан на встречу с сотрудниками спецслужб в случае подозрения на возможные контакты с иностранными разведками. Кроме того, сотрудники ведомств получат право проверять документы, производить административный арест граждан, а также отслеживать движение средств на банковских счетах без решения суда.

В ходе интервью Науседа заверил, что такие меры затронут весьма ограниченный круг граждан, которые находятся «в поле зрения» зарубежных спецслужб.

«Для 99,99% жителей Литвы это совершенно не актуально, они никогда не окажутся в поле зрения иностранных разведслужб», — пояснил литовский президент.

Гитанас Науседа

© Ints Kalnins/Reuters

При этом эксперты отмечают, что содержащиеся в законе формулировки являются размытыми и могут создавать предпосылки для злоупотребления в области прав человека.

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Например, сотрудники спецслужб смогут вызвать гражданина на превентивную беседу и при желании произвести административный арест, если получат «данные о том, что человек может быть связан с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы».

По словам политологов, под такую формулировку можно подогнать широкий спектр самых разных действий, например, критические комментарии в соцсетях.

Поправки, которые предложил президент Литвы, были подготовлены Департаментом госбезопасности и Вторым департаментом оперативных служб при Министерстве обороны. Как отметил Науседа, их необходимо принять, чтобы обеспечить безопасность Литвы в условиях «гибридных угроз».

«Государство обязано владеть такими инструментами, чтобы защитить свою безопасность, ведь в противном случае, вероятно, все по парам гуськом отправимся прямо в карман нашим недругам, скандируя весёлые песенки», — заявил глава государства.

«Просим предоставить некоторую власть»

Отверг критику новых поправок и директор Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис. По его словам, применение описанных в законопроекте мер не будет нарушать права человека, а публичные дискуссии по этому вопросу являются безосновательными.

Кафедральная площадь Вильнюса

© Игорь Зарембо/РИА Новости

«Эти поправки к закону обсуждались в течение долгого времени. Я глубоко убеждён, что это, безусловно, не связано с какими-либо нарушениями прав человека», — заявил он.

Яунишкис также повторил аргумент президента о том, что эта мера затронет крайне небольшое число лиц. По его словам, за год таких граждан бывает от 10 до 15 человек.

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«Мы просим предоставить некоторую власть, чтобы мы были на равных с полицией, с армией, у которых уже есть эти права, а у сотрудников службы безопасности почему-то их нет», — отметил он.

При этом премьер министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что расширение полномочий спецслужб должно сопровождаться усилением политического контроля со стороны законодательной власти. Для этого он предложил создать должность обмудсмена или парламентского контролёра за деятельностью спецслужб.

В беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что превентивные беседы — это норма, нарушающая права человека.

«Невозможно представить подобного рода действия в нормально функционирующих демократических государствах. Эта инициатива направлена против РФ и тех граждан Литвы, которых власть и спецслужбы хотят обвинить в мифических связях с Россией. Эта норма станет основанием для преследования инакомыслящих», — отметил эксперт.

Гонения на русскоязычных



Напомним, что на протяжении многих лет литовские спецслужбы неоднократно использовали обвинения в причастности к работе на Москву против граждан, которые не поддерживали официальный политический курс Вильнюса.

Так, в декабре 2014 года в республике были арестованы экс-офицер ВС Литвы Сергей Пущин и российский гражданин Сергей Моисеенко, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Их приговорили к пяти и десяти с половиной годам тюрьмы соответственно.

В декабре 2018 года литовские спецслужбы сообщили о раскрытии «шпионской сети», якобы работавшей на Россию. В числе арестованных граждан оказался известный оппозиционный политик Альгирдас Палецкис — экс-депутат cейма и бывший вице-мэр литовской столицы, которого в 2011 году пытались судить за попытку поставить под сомнение версию событий властей вокруг Вильнюсского телецентра в январе 1991 года.

Альгирдас Палецкис

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По мнению Палецкиса, ответственность за гибель 15 мирных жителей несут не советские солдаты, а провокаторы из числа сторонников независимости Литвы.

По делу о расстреле демонстрантов в марте 2019 года были осуждены граждане России Юрий Мель и Геннадий Иванов. Первый получил семь лет лишения свободы, а второй — четыре.

Кроме того, Палецкиса вместе с писателем Валерием Ивановым, литовскими политиками Леонидасом Минкявичюсом и Артурасом Шидлаускасом обвинили в государственной измене.

В начале 2019 года Департамент госбезопасности страны и военная разведка представили доклад, касающийся оценки угроз безопасности Литвы, в котором России отводилось важное место. В нём говорилось, что российские спецслужбы якобы стремятся вербовать «идеологически близких» Москве людей, а также служивших в советской армии и часто путешествующих в Россию и Белоруссию и имеющих там родственников литовских граждан.

Как полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, несмотря на то, что страны Балтии декларируют приверженность европейским ценностям, в том числе и правам человека, на деле эти понятия там трактуются весьма своеобразно.

«Россия пыталась призвать западных партнёров чётко сформулировать кодекс поведения для этих стран, которому можно было бы следовать, но пока эти попытки оказались безуспешными. ЕС и ОБСЕ закрывают глаза на нарушения прав человека в Прибалтике», — отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, Шаповалов пояснил, что ситуация с грубым нарушением прав человека в Прибалтике вызвана отсутствием у этих стран собственной политической культуры.

«Они, с одной стороны, декларируют приверженность ценностям ЕС, в числе которых и права человека, а с другой — используют грубые и недемократические методы для давления на русскоязычное население, поскольку у них отсутствуют собственные наработанные политические практики. Их элиты не имеют опыта функционирования в рамках демократической политической системы», — отметил Шаповалов.

При этом страны ЕС используют Прибалтику в качестве своеобразного «буфера» между собой и Россией и поэтому закрывают глаза на подобные действия властей Литвы и других стран региона, считает эксперт.