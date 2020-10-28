Оппозиция в Белоруссии заявила о создании антикризисного органа
- Reuters
«В то время как КС создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение целей — начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам» — говорится в заявлении в Telegram-канале Латушко.
Согласно планам оппозиции, новый орган будет оказывать поддержку координационному совету и штабу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
«Наша команда... выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие», — отметил Латушко.
Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии с 26 октября.
Министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик отметил, что данные призывы не возымели действия и «продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом заявил, что самая активная группа рабочих, выступающих за забастовку на заводах, финансируется из-за границы.