Оппозиция в Белоруссии заявила о создании антикризисного органа

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Белорусская оппозиция создала Народное антикризисное управление (НАУ) для обеспечения начала переговоров с властью и поддержания стабильности в республике в переходный период, заявил член президиума координационного совета (КС) Павел Латушко.
Оппозиция в Белоруссии заявила о создании антикризисного органа
  • Reuters

«В то время как КС создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение целей — начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам» — говорится в заявлении в Telegram-канале Латушко.

Согласно планам оппозиции, новый орган будет оказывать поддержку координационному совету и штабу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Наша команда... выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие», — отметил Латушко.

Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Белоруссии с 26 октября.

Министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик отметил, что данные призывы не возымели действия и «продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом заявил, что самая активная группа рабочих, выступающих за забастовку на заводах, финансируется из-за границы.

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