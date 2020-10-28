Лукашенко рассказал о «спонсорах» бастующих на заводах в Белоруссии
- Reuters
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По его словам, единицы рабочих не хотят работать.
«Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы», — цитирует РИА Новости слова Лукашенко на совещании, показанном в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он заявил, что деньги от иностранных держав идут по открытым и закрытым каналам, всё отследить невозможно.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Cоединённые Штаты продолжат поддерживать протестующих в Белоруссии.
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