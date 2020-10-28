США пообещали продолжать поддерживать протестующих в Белоруссии

Cоединённые Штаты продолжат поддерживать протестующих в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

«Соединённые Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы продолжим поддерживать их законные стремления», — написала она в Twitter.

Ранее власти Белоруссии объявили план забастовок в стране несостоявшимся.

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по подготовке всенародного собрания заявил, что протестующие перешли красную черту и что государство начинает сталкиваться с террористическими угрозами.