США пообещали продолжать поддерживать протестующих в Белоруссии
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«Соединённые Штаты и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы продолжим поддерживать их законные стремления», — написала она в Twitter.
Ранее власти Белоруссии объявили план забастовок в стране несостоявшимся.
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по подготовке всенародного собрания заявил, что протестующие перешли красную черту и что государство начинает сталкиваться с террористическими угрозами.