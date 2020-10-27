Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии

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Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии
  • РИА Новости

По его словам, протестующие «уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс», что «может привести к серьёзным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей».

«Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии была предпринята попытка смены власти при политической и финансовой поддержке Запада, это имело целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства. 

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