Лукашенко заявил о террористической угрозе в Белоруссии

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

По его словам, протестующие «уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс», что «может привести к серьёзным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей».

«Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии была предпринята попытка смены власти при политической и финансовой поддержке Запада, это имело целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства.