Шойгу заявил о поддержке Западом попытки смены власти в Белоруссии

В Белоруссии была предпринята попытка смены власти при политической и финансовой поддержке Запада, это имело целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь», — сказал Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил российский министр, это делалось в том числе и для того, чтобы «сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства», а также «внести раскол в российско-белорусские отношения».

Он подчеркнул, что вместе с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным осуждает такие действия и считает «неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».

По мнению Шойгу, США с помощью технологии «цветных революций» нагнетают напряжённость и расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран.

Кроме того, министр сообщил, что обстановка на западных рубежах Союзного государства остаётся неспокойной.

23 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась.