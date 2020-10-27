Шойгу заявил о поддержке Западом попытки смены власти в Белоруссии

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В Белоруссии была предпринята попытка смены власти при политической и финансовой поддержке Запада, это имело целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.
Шойгу заявил о поддержке Западом попытки смены власти в Белоруссии
  • РИА Новости

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь», — сказал Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил российский министр, это делалось в том числе и для того, чтобы «сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства», а также «внести раскол в российско-белорусские отношения».

Он подчеркнул, что вместе с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным осуждает такие действия и считает «неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».

По мнению Шойгу, США с помощью технологии «цветных революций» нагнетают напряжённость и расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран.

Кроме того, министр сообщил, что обстановка на западных рубежах Союзного государства остаётся неспокойной

23 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась.

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