Шойгу заявил о поддержке Западом попытки смены власти в Белоруссии
- РИА Новости
«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь», — сказал Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.
Как отметил российский министр, это делалось в том числе и для того, чтобы «сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства», а также «внести раскол в российско-белорусские отношения».
Он подчеркнул, что вместе с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным осуждает такие действия и считает «неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».
По мнению Шойгу, США с помощью технологии «цветных революций» нагнетают напряжённость и расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран.
Кроме того, министр сообщил, что обстановка на западных рубежах Союзного государства остаётся неспокойной.
23 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «цветная революция» в Белоруссии не состоялась.