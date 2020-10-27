Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства

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Обстановка на западных рубежах Союзного государства, где продолжает наращивать своё присутствие НАТО, остаётся неспокойной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии глав Минобороны России и Белоруссии.
Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства
  • РИА Новости

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать своё передовое присутствие», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, в условиях военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России «рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач».

Как отметил Шойгу, НАТО совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства.

22 октября белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным отмечал, что обстановка вокруг Союзного государства сложилась непростая

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