Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства

Обстановка на западных рубежах Союзного государства, где продолжает наращивать своё присутствие НАТО, остаётся неспокойной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии глав Минобороны России и Белоруссии.

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать своё передовое присутствие», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, в условиях военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России «рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач».

Как отметил Шойгу, НАТО совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства.

22 октября белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным отмечал, что обстановка вокруг Союзного государства сложилась непростая.