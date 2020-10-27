Власти Белоруссии объявили план забастовок в стране несостоявшимся

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RT
Обстановка на предприятиях Белоруссии спокойная, план с призывами к общенациональной забастовке не состоялся. Об этом, как передаёт БЕЛТА, заявил белорусский премьер Роман Головченко.
Власти Белоруссии объявили план забастовок в стране несостоявшимся
  • Reuters

«И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке. — RT), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться», — сказал он.

Как отметил председатель правительства, люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать и реализовывать свои планы.

«Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка», — добавил он.

Головченко отметил, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов.

«Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия — это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов», — добавил он.

Накануне министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик, говоря о призывах к забастовкам, отметил, что они не нанесли никакого экономического ущерба промышленным предприятиям республики.

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