В Белоруссии оценили последствия призывов к забастовкам

Министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик рассказал о последствиях призывов к забастовкам в стране.

Как сообщает БЕЛТА, по словам главы ведомства, соответствующие призывы не нанесли никакого экономического ущерба промышленным предприятиям республики.

«Абсолютно нет (ущерба для экономики предприятий. — RT). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, организации Министерства промышленности работают в обычном режиме, несмотря на определённые волнения.

Ранее сообщалось, что бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Позднее в пресс-службе правительства Белоруссии заявили о штатной работе предприятий реального сектора экономики страны.