В Белоруссии оценили последствия призывов к забастовкам
- Reuters
Как сообщает БЕЛТА, по словам главы ведомства, соответствующие призывы не нанесли никакого экономического ущерба промышленным предприятиям республики.
«Абсолютно нет (ущерба для экономики предприятий. — RT). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, организации Министерства промышленности работают в обычном режиме, несмотря на определённые волнения.
Ранее сообщалось, что бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.
Позднее в пресс-службе правительства Белоруссии заявили о штатной работе предприятий реального сектора экономики страны.