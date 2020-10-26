В Белоруссии заявили о штатной работе предприятий реального сектора

В пресс-службе правительства Белоруссии заявили о штатной работе предприятий реального сектора экономики страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«По состоянию на 10:00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

В правительстве Белоруссии подчёркивают, что производства не остановлены, «как это преподносят отдельные Telegram-каналы».

Ранее сообщалось, что бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.