Лукашенко заявил о пересечении красной линии протестующими в Белоруссии
- Reuters
«Вы, наверное, помните моё заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске)», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.
По его словам, власти чётко «видят организаторов и тех, кто воплощает эти идеи».
«И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они ещё не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли», — добавил он.
Ранее министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик рассказал о последствиях призывов к забастовкам в стране.