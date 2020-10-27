Лукашенко заявил о пересечении красной линии протестующими в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране.
Лукашенко заявил о пересечении красной линии протестующими в Белоруссии
  • Reuters

«Вы, наверное, помните моё заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то что острый период, протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске)», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

По его словам, власти чётко «видят организаторов и тех, кто воплощает эти идеи».

«И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они ещё не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли», — добавил он.

Ранее министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик рассказал о последствиях призывов к забастовкам в стране.

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