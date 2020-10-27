Лукашенко высказался о бастующих работниках
- Reuters
«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих», — цитирует его БЕЛТА.
По его словам, в настоящий момент в стране сложилась ситуация, когда каждый должен выбирать в жизни свою дорогу.
«Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить», — добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.
Министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик заявил, что данные призывы не возымели действия и «продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю».