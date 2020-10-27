Лукашенко высказался о бастующих работниках

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу тех, кто поддался на призывы белорусских оппозиционеров принять участие в забастовках.
Лукашенко высказался о бастующих работниках
  • Reuters

«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, в настоящий момент в стране сложилась ситуация, когда каждый должен выбирать в жизни свою дорогу.

«Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик заявил, что данные призывы не возымели действия и «продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю».

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