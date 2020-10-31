В оппозиции Белоруссии допустили создание «правительства» за границей
«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?» — приводит его обращение к участникам Всемирного конгресса белорусов РИА Новости.
При этом он выразил надежду, что «до этого не дойдет», и власть в Белоруссии сменится раньше.
Он также призвал сторонников создавать за рубежом «прообразы посольств», которые бы существовали параллельно с представляющими белорусскую власть миссиями.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается бежать из страны. Он также пообещал мобилизовать все силовые возможности для борьбы с расшатывающими страну силами.