В оппозиции Белоруссии допустили создание «правительства» за границей

Член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что в будущем возможно создание альтернативного «правительства» республики за границей.

«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?» — приводит его обращение к участникам Всемирного конгресса белорусов РИА Новости.

При этом он выразил надежду, что «до этого не дойдет», и власть в Белоруссии сменится раньше.

Он также призвал сторонников создавать за рубежом «прообразы посольств», которые бы существовали параллельно с представляющими белорусскую власть миссиями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается бежать из страны. Он также пообещал мобилизовать все силовые возможности для борьбы с расшатывающими страну силами.