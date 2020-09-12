Координационный совет оппозиции Белоруссии решил продолжить работу

Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил о своём решении продолжить работу. При этом состав президиума КС останется прежним, несмотря на то что большинство его членов арестованы либо находятся за границей.

Reuters