Координационный совет оппозиции Белоруссии решил продолжить работу
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение совета.
В заявлении говорится, что 11 сентября прошло заседание основного состава КС.
«Главное — координационный совет продолжает работу», — заявили в белорусской оппозиции.
В КС добавили, что в настоящее время решения принимаются основным составом совета большинством голосов.
Ранее нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявляла, что координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит функционировать после задержаний и выдворений из страны его членов.