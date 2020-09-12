Координационный совет оппозиции Белоруссии решил продолжить работу

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Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил о своём решении продолжить работу. При этом состав президиума КС останется прежним, несмотря на то что большинство его членов арестованы либо находятся за границей.
Координационный совет оппозиции Белоруссии решил продолжить работу
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение совета.

В заявлении говорится, что 11 сентября прошло заседание основного состава КС.

«Главное — координационный совет продолжает работу», — заявили в белорусской оппозиции.

В КС добавили, что в настоящее время решения принимаются основным составом совета большинством голосов.

Ранее нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявляла, что координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит функционировать после задержаний и выдворений из страны его членов.

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