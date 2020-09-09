Алексиевич заявила, что КС оппозиции Белоруссии продолжит работу

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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит функционировать после задержаний и выдворений из страны его членов.
Алексиевич заявила, что КС оппозиции Белоруссии продолжит работу
  • РИА Новости

«Координационный совет будет жить, мы его сделали расширенным. Координационный совет не умер, там уже записалось больше 4 тыс. человек», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что не намерена покидать Белоруссию.

Алексиевич назвала действия правоохранительных органов в отношении представителей оппозиции и протестующих «террором против собственного народа». 

Ранее стало известно, что член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

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