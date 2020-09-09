Алексиевич заявила, что КС оппозиции Белоруссии продолжит работу

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила, что координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит функционировать после задержаний и выдворений из страны его членов.

«Координационный совет будет жить, мы его сделали расширенным. Координационный совет не умер, там уже записалось больше 4 тыс. человек», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что не намерена покидать Белоруссию.

Алексиевич назвала действия правоохранительных органов в отношении представителей оппозиции и протестующих «террором против собственного народа».

Ранее стало известно, что член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.