Алексиевич заявила, что КС оппозиции Белоруссии продолжит работу
- РИА Новости
«Координационный совет будет жить, мы его сделали расширенным. Координационный совет не умер, там уже записалось больше 4 тыс. человек», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что не намерена покидать Белоруссию.
Алексиевич назвала действия правоохранительных органов в отношении представителей оппозиции и протестующих «террором против собственного народа».
Ранее стало известно, что член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.