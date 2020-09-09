Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске

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Член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.
Мария Колесникова находится в СИЗО в Минске
  • РИА Новости

Об этом сообщил её отец Александр Колесников. 

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — приводит TUT.BY его слова.

Накануне сообщалось, что ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. 

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-украинской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой.

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