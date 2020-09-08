В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт

«Появилась Колесникова. Её вели, было слышно, что её ведут силой, что она сопротивляется, и её насильно затолкали на заднее сиденье», — приводит РИА Новости его слова.

Родненков отметил, что «она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет».

«Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», — добавил Родненков.

Ранее сообщалось, что ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой.