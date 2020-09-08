В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
- РИА Новости
«Появилась Колесникова. Её вели, было слышно, что её ведут силой, что она сопротивляется, и её насильно затолкали на заднее сиденье», — приводит РИА Новости его слова.
Родненков отметил, что «она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет».
«Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», — добавил Родненков.
Ранее сообщалось, что ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с членом координационного совета оппозиции Марией Колесниковой.