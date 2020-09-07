ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой

ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Об этом сообщает ТАСС.

Член президиума КС оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил РИА Новости, что ему поступила информация о задержании Колесниковой.

По его словам, на связь перестали выходить пресс-секретарь организации и несколько сторонников.