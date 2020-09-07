ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой

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ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.
ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Член президиума КС оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил РИА Новости, что ему поступила информация о задержании Колесниковой.

По его словам, на связь перестали выходить пресс-секретарь организации и несколько сторонников.

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