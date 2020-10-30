Лукашенко пообещал мобилизовать все силовые возможности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мобилизует для борьбы с оппозицией все существующие для этого возможности, включая органы внутренних дел и армию.
Лукашенко пообещал мобилизовать все силовые возможности
  • Reuters

«Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война — это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнётся изнутри. Её так и готовили у нас. Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем всё, что у нас есть, для того чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко пообещал «оставлять без рук» тех, кто тронет военнослужащих.

Также он заявил о необходимости создать народные дружины, привлекая в их ряды бывших военнослужащих и предоставляя им оружие.

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