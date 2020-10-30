Лукашенко пообещал оставлять без рук тех, кто тронет военнослужащих

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не намерены отступать в противостоянии с оппозицией, и пообещал в дальнейшем реагировать резко.
Лукашенко пообещал оставлять без рук тех, кто тронет военнослужащих
  • Reuters

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил... Если кто-то прикоснётся к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что необходимо реагировать «красиво, чтобы комар носа не подточил». 

По его словам, «победит, кто имеет железную волю и терпение».

Ранее Лукашенко произвёл перестановки в силовом блоке. Также он заявил о необходимости создать народные дружины, привлекая в их ряды бывших военнослужащих и предоставляя им оружие.

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