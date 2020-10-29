Лукашенко поручил создать вооружённые народные дружины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создать народные дружины, привлекая в их ряды бывших военнослужащих и предоставляя им оружие.

«Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… ещё больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

В качестве примера Лукашенко привёл Киргизию, где, по его словам, «все силовики разбежались» и народные дружины «погасили все пожары».

«Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами — генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия — обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео предупредил его о готовности отвечать на угрозы со стороны зарубежных государств.