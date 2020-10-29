Лукашенко рассказал, о чём предупредил Помпео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео предупредил его о готовности отвечать на угрозы со стороны зарубежных государств.

«У нас... с ним очень добрые отношения. Всё, что пишут в Telegram-каналах, — это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень тёплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет) — ну, мы будем отвечать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что госсекретарь США заверил его, «что этого не может никогда быть и не будет».

«Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях», — рассказал Лукашенко.

Также белорусский президент оценил общественно-политическую обстановку, которая, по его мнению, сложилась в соседних странах: в Польше, Литве и на Украине.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Лукашенко его призвал немедленно отпустить задержанного в Минске гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Позднее Помпео заявил о возвращении Шклярова в США.