Лукашенко рассказал, о чём предупредил Помпео

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео предупредил его о готовности отвечать на угрозы со стороны зарубежных государств.
Лукашенко рассказал, о чём предупредил Помпео
  • Reuters

«У нас... с ним очень добрые отношения. Всё, что пишут в Telegram-каналах, — это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень тёплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет) — ну, мы будем отвечать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что госсекретарь США заверил его, «что этого не может никогда быть и не будет».

«Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях», — рассказал Лукашенко.

Также белорусский президент оценил общественно-политическую обстановку, которая, по его мнению, сложилась в соседних странах: в Польше, Литве и на Украине. 

Ранее сообщалось, что госсекретарь Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Лукашенко его призвал немедленно отпустить задержанного в Минске гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Позднее Помпео заявил о возвращении Шклярова в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить