Лукашенко заявил о «революции» в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил общественно-политическую обстановку, которая, по его мнению, сложилась в соседних странах: в Польше, Литве и на Украине. Его слова приводит БЕЛТА.

«Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие», — описал Лукашенко ситуацию, которая, по его мнению, сложилась в Польше.

По его словам, действующий президент Анджей Дуда победил в Польше, «сфальсифицировав выборы».

«Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь — потеряли власть», — так описал Лукашенко ситуацию в Литве.

Также он рассказал о проблемах партии украинского президента Владимира Зеленского.

«А что на Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление», — сказал Лукашенко.

В сентябре после инаугурации Лукашенко представители властей США, Великобритании, ФРГ, Дании, Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии заявили, что не признают его в качестве легитимного президента республики. В Киеве заявляли об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко.