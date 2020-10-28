Помпео заявил о возвращении Шклярова в США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что освобождённый в Белоруссии гражданин США политтехнолог Виталий Шкляров вернулся в Америку.

«После трёх месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьёй и прибыл в Соединённые Штаты», — приводит CNN слова Помпео.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить задержанного в Минске гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию.

27 октября сообщалось, что власти Белоруссии удовлетворили ходатайство Шклярова о выезде из республики.