Политтехнолог Шкляров покинул Белоруссию

Власти Белоруссии удовлетворили ходатайство гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из республики.

«Следствие еще не закончено, уголовное дело — тоже. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд Виталия из Белоруссии. Его удовлетворили, поэтому Виталий уехал к семье — к супруге с ребенком, и поправить свое здоровье после перенесённого коронавируса», — приводит РИА Новости слова адвоката Антона Гашинского.

Он отметил, что мать Шклярова, которая страдает от онкологического заболевания, лечится в минской больнице.

«Виталий вернется к ней, потому что на самом деле ничего не изменилось: он все еще под следствием и под подпиской о неразглашении», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить задержанного в Минске гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию.