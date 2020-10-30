Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается бежать из страны.
Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии
  • Reuters

«Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», — приводит БЕЛТА его слова.

Также он отметил, что не намерен отказываться от политики после того, как не будет президентом республики.

«Да не дождётесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика — это не только президент», — сказал он.

По его словам, он готов на пенсии «послужить государству и народу».

«И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика», — сообщил Лукашенко.

Он добавил, что не стоит думать о том, что он «собрался и свинтил».

Ранее Лукашенко пригрозил протестующим решительными действиями. В частности, он пообещал «оставлять без рук» тех, кто тронет военнослужащих.

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