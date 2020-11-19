«Лидеры протеста были забыты»: как белорусская оппозиция призывает ввести новые санкции против Минска

Оппозиционное Народное антикризисное управление подготовило ряд предложений для стран Евросоюза по расширению санкций в отношении Белоруссии. Среди них эмбарго на экспорт и импорт вооружений и мораторий на предоставление финансовой помощи Минску. Также оппозиция предлагает существенно расширить санкционный список. Это уже не первое подобное предложение со стороны лидеров белорусской оппозиции. Эксперты отмечают, что таким образом они хотят привлечь к себе внимание международного сообщества.

Оппозиционное белорусское Народное антикризисное управление (НАУ) предложило странам Евросоюза расширить адресный санкционный список в отношении официальных лиц страны. В него предлагается «включить причастных к фальсификации выборов, репрессиям граждан, к насилию и применению пыток против мирных граждан, таких как члены избирательных комиссий, чиновники, руководители предприятий, ректоры вузов, представители белорусских СМИ, судьи, следователи, прокуроры, силовики». Об этом говорится в официальном Telegram-канале НАУ.

Кроме того, организация призвала ввести новые санкции против официального Минска.

«Ввести санкции в отношении лиц и компаний, финансирующих деятельность режима. Ввести эмбарго на экспорт/импорт вооружений. Ввести мораторий на предоставление финансовой помощи режиму, за исключением проектов гуманитарной направленности (например, борьба с COVID-19)», — говорится в заявлении.

Также НАУ выступило с предложением обратиться в международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, МВФ, МФК, ЕФСР, ЕБРР, ЕИБ (Европейский инвестиционный банк), NIB (Северный инвестиционный банк), EDB (Евразийский банк развития) и AIIB (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), с целью наложения временного моратория на любые ссуды, кредитные гарантии, страхование, финансирование, рефинансирование или иную финансовую помощь.

«Приступить к созданию независимого международного механизма по расследованию нарушения прав человека в Беларуси. Принять совместную резолюцию по поддержке уголовного преследования в отношении лиц, причастных к насилию в Беларуси, независимо от их местонахождения. Европейским государствам и международным институтам предложено рассмотреть применение и других санкций в отношении антинародного режима», — говорится в заявлении НАУ.

Организация утверждает, что её руководители провели встречи с высокими представителями МИД Австрии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Эстонии, Европарламента и Еврокомиссии, которым направили данные предложения.

Оппозиционная иерархия

В сообщении НАУ о предложении ЕС ввести санкции не поясняется, в каком качестве проходили упомянутые встречи с представителями МИД европейских стран и кого на них представляла организация. Отмечается, что в переговорах участвовал руководитель НАУ Павел Латушко и ответственные за внешнюю политику в НАУ Владимир Астапенко и Анатолий Котов.

При этом в сообщении не упоминалась Светлана Тихановская, которую лидером оппозиции называют западные СМИ.

Напомним, что так называемое Народное антикризисное управление было создано в конце октября Павлом Латушко, который также является членом президиума Координационного совета оппозиции.

Павел Латушко был функционером правительства Лукашенко, однако после выборов поддержал протестующих, был уволен с занимаемой должности и вскоре выехал в Польшу, где продолжил оппозиционную деятельность.

Павел Латушко

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Сам Латушко мотивировал создание НАУ необходимостью обеспечения начала переговоров с властью и поддержания стабильности в республике в переходный период, а также необходимостью помощи штабу Тихановской в устранении кризиса.

«В то время как координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей: начало переговоров и стабильность в стране в момент перехода власти к демократическим силам», — сказал Латушко.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя создание нового оппозиционного органа, предположил, что главной мотивацией оппозиционеров является получение иностранного финансирования.

Парад санкций

Это уже не первое за последнее время обращение лидеров белорусской оппозиции с призывом ввести пакет санкционных мер против официального Минска.

Так, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что добивается введения дополнительных санкций против руководства страны, в частности прекращения работы иностранных банков с белорусскими. Также она сообщила, что оппозиция обсуждает возможность отключения Белоруссии от международной банковской системы расчётов SWIFT.

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Похожее требование озвучил ещё один оппонент Александра Лукашенко — экс-кандидат в президенты и лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Он также призвал ввести эмбарго на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии и отозвать из страны послов.

До этого на встрече с руководством Латвии Тихановская предложила ввести экономические санкции, в частности остановить сотрудничество с госбанками Беларусбанк и Белагропромбанк, и принять ограничительные меры против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников.

«В частности, Тихановская призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси. Также Светлана поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами», — говорится в сообщении пресс-службы политика.

ЕС и США ввели санкции против официального Минска, однако на сегодня они носят адресный характер. 6 ноября Евросоюз расширил санкционный список, включив в него Александра Лукашенко.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 17 ноября заявил, что если ЕС примет в отношении Минска экономические санкции по инициативе оппозиционеров, то последует ответная реакция.

Митинг белорусской оппозиции

AFP

По мнению главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, задача оппозиции — максимально включить ЕС в конфликт с руководством страны.

«Однако страны Евросоюза в этом не заинтересованы, поскольку Белоруссия хоть и небольшое государство, но расположена в центре Европы и имеет многочисленных соседей, а также атомную энергетику, вооружённые силы, международные транспортные коридоры. Даже Литва, занимающая параноидальную позицию по отношению к Белоруссии, своё недовольство по поводу белорусской АЭС отправила в МИД Белоруссии, а не представителям Тихановской», — подчеркнул политолог в комментарии RT.

Эксперт добавил, что предложение оппозиции ввести санкции является некорректным, поскольку предприятия, которые работают на территории Белоруссии и платят налоги государству, по их логике, финансируют Лукашенко.

«Это демонстрирует, что люди, которые пишут программные заявления Тихановской, имеют отдалённое представление о международных экономических отношениях. Отсюда такие странные предложения, которые ставят в тупик даже тех, кто готов максимально поддержать белорусскую оппозицию», — пояснил Николай Межевич.

Преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис в беседе с RT отметил, что чередой предложений о введении санкций лидеры белорусской оппозиции хотят привлечь к себе внимание, так как они выбыли из первых строк международной повестки.

«Лидеры белорусского протеста были забыты и теперь пытаются подобными предложениями привлечь к себе индивидуальное внимание, поскольку в последний месяц основной фокус международного сообщества переключился сначала на теракты во Франции, затем на события в Нагорном Карабахе и выборы в США. Мировые медиа немного забыли о белорусской проблеме. И скорее всего, в ближайшее время международному сообществу будет не до ситуации в Минске», — отметил эксперт.