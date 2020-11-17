«Не компетентна в этих вопросах»: почему Тихановская предложила отключить Белоруссию от системы SWIFT

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться введения дополнительных санкций против Минска, в частности отключения республиканских банков от международной системы совершения платежей SWIFT. Эксперты отмечают, что, если руководство SWIFT пойдёт на такие шаги, это нанесёт удар прежде всего по жителям страны. К тому же, как полагают аналитики, подобная мера воздействия на официальный Минск вряд ли является самостоятельной инициативой бывшего кандидата в президенты.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что добивается введения дополнительных санкций против Минска, в частности прекращения работы иностранных банков с белорусскими. Как сообщили в пресс-службе Тихановской, эти вопросы обсуждались на встрече с послами Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии и представителем Северного совета.

«Ситуация требует решительных действий: пришло время экономических санкций против госпредприятий и фирм, связанных с Лукашенко, приостановки программ финансового развития, которые идут через государство, остановки сотрудничества с госбанками — в частности, с Беларусьбанком и Белагропромбанком», — говорится в сообщении.

Тихановская добавила, что оппозиция обсуждает возможность отключения Минска от международной банковской системы расчётов SWIFT.

С аналогичным требованием 15 ноября выступил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты страны Андрей Санников.

Ранее на встрече с руководством Латвии Тихановская предложила ввести экономические санкции против представителей бизнеса, поддерживающих главу республики Александра Лукашенко.

В частности, она призвала Национальный банк Латвии прекратить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, ввести ограничительные меры против госпредприятий республики, увольняющих бастующих сотрудников, и пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности, алкоголя.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Светлана Тихановская получила 10,1% поддержки. После этого в стране начались акции протеста несогласных с таким итогом. Лидеры оппозиции выехали за рубеж, откуда продолжают свою деятельность, а ЕС и США ввели адресные санкции против ряда белорусских официальных лиц.

Международная система

Международная банковская система SWIFT помогает финансовым учреждениям в совершении платежей. Не будучи собственно платёжной системой, она обеспечивает быструю и безопасную передачу сообщений между различными кредитными организациями в разных странах.

Участие в системе SWIFT предполагает наличие единого стандарта оформления и обмена банковскими данными. По состоянию на 2015 год в ней состояло около 11 тыс. финансовых организаций из 200 стран.

Беларусбанк

Reuters

© Vasily Fedosenko

Отключение той или иной страны от SWIFT сделает невозможным международные банковские безналичные операции этого государства, что в свою очередь поставит под угрозу международный товарооборот, отмечают аналитики.

Теоретически отключённые банки могут договориться о деятельности с иностранными партнёрами через посредников в третьих странах. Однако для этого потребуется согласие и готовность зарубежных кредитных организаций, а процесс обмена банковскими данными в любом случае будет затруднён, что приведёт к его удорожанию, считают специалисты.

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Эксперты подчёркивают, что возможное отключение от SWIFT станет мощным ударом по экономике Белоруссии, даже если оно коснётся не всех банков. Таким образом, предложение, с которым выступила Тихановская, направлено на то, чтобы оказать давление на Минск любой ценой — включая благосостояние обычных граждан, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Идеи, которые она транслирует, направлены на ухудшение состояния населения Белоруссии, чтобы оно озлобилось и выступило против власти. Чем больше она делает подобных заявлений, тем больше увеличивает дистанцию между собой и протестующими и демонстрирует, куда она может их завести», — отметил политолог.

При этом эксперт полагает, что озвученная Тихановской инициатива вряд ли реализуема, так как международные банковские объединения в большинстве случаев исходят из того, насколько прибылен тот или иной шаг.

«Если западные банки потеряют клиента в виде Беларусьбанка и Белагропромбанка, то, соответственно, потеряют доход. Сегодня банкам идти на такой шаг, учитывая пандемию, невыгодно», — подчеркнул Оленченко.

Санкционные прецеденты

Идея отключения страны от SWIFT в качестве меры давления не нова — на сегодняшний день две страны официально отсоединены от системы в рамках международных санкций. В 2017 году этот шаг был сделан в отношении Северной Кореи, а в 2018-м аналогичные санкции были введены против иранских банков — после выхода США из соглашения по ядерной программе (СВПД).

Возможность применения такой меры обсуждалась и в отношении России. В частности, дискуссия об этом велась после воссоединения Крыма с Россией и обострения вооружённого конфликта в Донбассе в 2015 году.

Однако дальше разговоров дело пока не зашло. В 2018 году тогдашний гендиректор SWIFT Готфрид Лейбрандт заявил, что организация не пойдёт на отключение России из-за санкций. Тем не менее, этот вопрос с тех пор поднимался ещё несколько раз. В частности, летом 2020-го республиканцы в конгрессе США выступили с таким предложением, включив его в план ужесточения санкций в отношении России.

На случай возможного отключения от SWIFT в РФ создана альтернативная структура — Система передачи финансовых сообщений Банка России.

Александр Лукашенко

РИА Новости

© Николай Петров / БелТА

Возвращаясь к инициативе Светланы Тихановской, политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что подобная мера воздействия на официальный Минск вряд ли является самостоятельной инициативой экс-кандидата в президенты страны.

«Тихановская не является политиком, экономистом, поэтому трудно предположить, что она смогла сама это сгенерировать», — отметил эксперт, подчеркнув, что такие шаблонные предложения характерны больше для американской внешней политики.

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Похожей точки зрения придерживается и профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук.

«Тихановская не компетентна в этих вопросах, поэтому всё время демонстрирует знания, заимствованные у польских «мудрецов» и других западных политиков», — заявил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что система международных расчётов — важная вещь в торговле и внешнеэкономических связях, и отключение от неё нанесёт вред экономике страны.

«Подобный шаг будет вреден для Белоруссии. Тихановская демонстрирует свою приверженность определённой идеологии и ради этих идей готова на всё, в том числе нанести вред собственному народу», — подчеркнул Бельчук.

В свою очередь, Оленченко добавил, что эта инициатива противоречит интересам лидеров прозападной оппозиции, так как отключение от SWIFT лишь сблизит Белоруссию с Москвой.

«Для Тихановской этот шаг контрпродуктивен, потому что реализация подобной идеи подтолкнёт Белоруссию закрепить финансовые связи с Россией и другими странами ЕАЭС. Не исключаю, что в таком случае на территории Белоруссии появится карта платёжной системы «Мир», — заключил эксперт.