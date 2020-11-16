Тихановская намерена добиваться отключения Белоруссии от SWIFT

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT, а также ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными, — это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк. — RT)», — приводит РИА Новости заявление Тихановской, которое распространила её пресс-служба.

Экс-кандидат в президенты отметила, что оппозиция обсуждает возможность «отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».

Ранее Тихановская на встрече с руководством Латвии призвала ввести экономические санкции против представителей бизнеса, поддерживающих главу республики Александра Лукашенко.