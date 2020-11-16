Тихановская намерена добиваться отключения Белоруссии от SWIFT

Короткая ссылка
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT, а также ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.
Тихановская намерена добиваться отключения Белоруссии от SWIFT
  • РИА Новости

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными, — это Беларусбанк и Белагропром (Белагропромбанк. — RT)», — приводит РИА Новости заявление Тихановской, которое распространила её пресс-служба.

Экс-кандидат в президенты отметила, что оппозиция обсуждает возможность «отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».

Ранее Тихановская на встрече с руководством Латвии призвала ввести экономические санкции против представителей бизнеса, поддерживающих главу республики Александра Лукашенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить