Тихановская призвала к санкциям против поддержавшего Лукашенко бизнеса

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с руководством Латвии призвала ввести экономические санкции против представителей бизнеса, поддерживающих главу республики Александра Лукашенко.
Тихановская призвала к санкциям против поддержавшего Лукашенко бизнеса
  • Reuters

«Светлана поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближёнными к нему олигархами», — говорится в сообщении её пресс-службы в Telegram-канале.

Тихановская призвала Национальный банк Латвии прекратить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, а также ввести ограничительные меры против госпредприятий Белоруссии, увольняющих бастующих сотрудников.

«В частности, Тихановская призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси», — добавили в пресс-службе бывшего кандидата в президенты республики.

Ранее Тихановская объявила о намерении создать «Народный трибунал».

Лукашенко, в свою очередь, выступил против диалога с Тихановской.

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