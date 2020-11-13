Тихановская объявила о намерении создать «Народный трибунал»

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о намерении создать «Народный трибунал», который, по её словам, необходим в связи с бездействием белорусской судебной системы.
Тихановская объявила о намерении создать «Народный трибунал»
  • Reuters

«Я, Светлана Тихановская, объявляю «Народный трибунал» и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без неё. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон», — написала она в своём  Telegram-канале.

Тихановская объявила, что в рамках плана надо «нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима».

«На платформе «Голос» мы проведём процесс «Народного обвинения» по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений», — сообщила Тихановская.

Она отметила, что 20 декабря пройдёт масштабная акция протеста.

Ранее Европейский союз заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в связи с сообщениями о гибели в Белоруссии одного из участников протеста, Романа Бондаренко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование дела о гибели Бондаренко.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что после состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборов задержаниям подверглись более 25 тыс. участников акций протеста.

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