ЕС допустил введение новых санкций против Белоруссии

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Европейский союз заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в связи с сообщениями о гибели в Белоруссии одного из участников протеста, Романа Бондаренко.
ЕС допустил введение новых санкций против Белоруссии
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«ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан… ЕС... готов ввести дополнительные санкции», — цитирует РИА Новости сообщение официального представителя внешнеполитической службы союза.

Ранее Следственный комитет Белоруссии прокомментировал смерть 31-летнего жителя Минска. По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в центральное РУВД города Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован, на следующий день он скончался.

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