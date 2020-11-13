СК Белоруссии прокомментировал смерть 31-летнего жителя Минска

Следственный комитет Белоруссии прокомментировал смерть 31-летнего жителя Минска.

Как пишет БЕЛТА, по данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в центральное РУВД города Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован, на следующий день он скончался.

По данному факту проводится проверка.