В ООН назвали число задержанных за всё время протестов белорусов
- Reuters
«Произвольные массовые задержания продолжаются — на настоящий момент, по оценкам, более 25 тыс. человек были задержаны, включая более 1 тыс. тех, кто принимал участие в протестах солидарности в столице, Минске, и в других местах в Белоруссии 8 ноября», — приводит ТАСС слова официального представителя ведомства Руперта Колвилла.
По словам Колвилла, студентам, участвовавшим в демонстрациях, грозит отчисление.
Кроме того, в ведомстве ООН располагают данными, что «по указанию властей были заморожены банковские счета около 60 жертв насилия и пыток, получивших помощь от одного благотворительного фонда».
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил выработать механизм восстановления в белорусских высших учебных заведениях студентов, которые были отчислены за участие в акциях протеста.