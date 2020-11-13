В ООН назвали число задержанных за всё время протестов белорусов

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что после состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборов задержаниям подверглись более 25 тыс. участников акций протеста.
В ООН назвали число задержанных за всё время протестов белорусов
  • Reuters

«Произвольные массовые задержания продолжаются — на настоящий момент, по оценкам, более 25 тыс. человек были задержаны, включая более 1 тыс. тех, кто принимал участие в протестах солидарности в столице, Минске, и в других местах в Белоруссии 8 ноября», — приводит ТАСС слова официального представителя ведомства Руперта Колвилла.

По словам Колвилла, студентам, участвовавшим в демонстрациях, грозит отчисление.

Кроме того, в ведомстве ООН располагают данными, что «по указанию властей были заморожены банковские счета около 60 жертв насилия и пыток, получивших помощь от одного благотворительного фонда».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил выработать механизм восстановления в белорусских высших учебных заведениях студентов, которые были отчислены за участие в акциях протеста.

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