Лукашенко допустил возвращение отчисленных студентов в вузы

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил выработать механизм восстановления в белорусских высших учебных заведениях студентов, которые были отчислены за участие в акциях протеста.

Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, поступает «вал писем» с просьбами восстановить отчисленных студентов. Он уточнил, что письма поступают от родителей студентов и самих учащихся.

«Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика — под гарантии», — заявил он.

Лукашенко добавил, что будут сформированы комиссии из представителей вузов и «уполномоченных ответственных».

«Они соберутся и рассмотрят все эти заявления. На них же надо отвечать», — заявил он.

В конце октября Лукашенко потребовал отчислить протестующих студентов из вузов.