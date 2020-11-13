Лукашенко допустил возвращение отчисленных студентов в вузы

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Белорусский президент Александр Лукашенко поручил выработать механизм восстановления в белорусских высших учебных заведениях студентов, которые были отчислены за участие в акциях протеста.
Лукашенко допустил возвращение отчисленных студентов в вузы
  • РИА Новости

Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, поступает «вал писем» с просьбами восстановить отчисленных студентов. Он уточнил, что письма поступают от родителей студентов и самих учащихся.

«Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика — под гарантии», — заявил он.

Лукашенко добавил, что будут сформированы комиссии из представителей вузов и «уполномоченных ответственных».

«Они соберутся и рассмотрят все эти заявления. На них же надо отвечать», — заявил он. 

В конце октября Лукашенко потребовал отчислить протестующих студентов из вузов.

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