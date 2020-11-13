Лукашенко допустил возвращение отчисленных студентов в вузы
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
По словам Лукашенко, поступает «вал писем» с просьбами восстановить отчисленных студентов. Он уточнил, что письма поступают от родителей студентов и самих учащихся.
«Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика — под гарантии», — заявил он.
Лукашенко добавил, что будут сформированы комиссии из представителей вузов и «уполномоченных ответственных».
«Они соберутся и рассмотрят все эти заявления. На них же надо отвечать», — заявил он.
В конце октября Лукашенко потребовал отчислить протестующих студентов из вузов.