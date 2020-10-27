Лукашенко потребовал отчислить протестующих студентов из вузов

Студенты, которые принимают участие в несанкционированных акциях протеста, должны быть отчислены из вузов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

По его словам, то же самое касается преподавателей, «их тоже единицы, которые гадко себя ведут».

Он призвал никого «не просить и не уговаривать», поскольку «это бесполезно».

Ранее Лукашенко заявил, что протестующие перешли красную черту и что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами.