Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль дело Бондаренко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование дела о гибели одного из участников протеста, Романа Бондаренко.

Белорусский лидер высказал слова соболезнования и поддержки родителям погибшего.

По его словам, он интересовался, как идёт расследование, поручил председателю СК вести его честно и объективно.

«А сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал: «Возьмите под серьёзнейший контроль это уголовное дело», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Следственный комитет Белоруссии прокомментировал смерть 31-летнего жителя Минска. По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в центральное РУВД города Минска для выяснения обстоятельств случившегося. В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован, на следующий день он скончался.