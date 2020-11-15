«Варшава с этим и сама справляется»: почему Польша обвинила Россию в «подрыве» своей репутации в мире

Если Варшава заботится о своём международном образе, ей стоит не обвинять Россию, а наказывать тех, кто оскверняет в республике памятники воинами Красной армии, освободившим Европу от фашизма, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва якобы пытается «очернить, испортить и нанести урон» репутации Варшавы в мире. Как отмечают эксперты, всё перечисленное польским пресс-секретарём делает как раз Варшава в отношении Москвы в надежде консолидировать страну и добиться преференций от Запада. По мнению аналитиков, Россия не заинтересована в том, чтобы портить репутацию Польши, тем более что с этим руководство республики и «само успешно справляется».

Если Варшава заботится о своём международном образе, ей стоит не обвинять Россию, а находить и наказывать тех, «кто оскверняет расположенные на территории республики захоронения и памятники воинами Красной армии, которые освобождали Европу от фашизма». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на интервью, которое дал польскому СМИ Defence24 пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Я с удовольствием буду рассказывать об этом на брифингах, вместо практически уже еженедельных призывов к Варшаве выполнять свои обязательства по сохранению мемориалов», — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова также добавила, что «столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов».

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Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил журналистам, что Россия якобы предпринимает попытки испортить репутацию республики в мире.

«Одна из тенденций, которую мы постоянно наблюдаем, заключается в попытке очернить, испортить и нанести урон имиджу Польши на международной арене, особенно внутри ЕС и НАТО. Россия постоянно пытается представить Польшу в качестве проблемной страны, к которой союзникам следует относиться с определенной долей недоверия», — заявил Жарин.

По его словам, Польша имеет дело «с различными государственными субъектами, которые проводят согласованные действия с использованием информационных инструментов», однако «наибольшую угрозу» для республики якобы представляет именно РФ.

«Россия проводит действия, опираясь на ложь, манипулирует имиджем Польши, НАТО, Запада, сознательно и цинично врёт, чтобы достичь своих целей и при случае навредить нам. Россия стала использовать ложь в качестве способа, при помощи которого она сегодня оказывает влияние на другие страны», — считает Жарин.

При этом, по его мнению, операции по дезинформации, якобы проводимые Москвой, являются лишь частью более широкого спектра мер, которые предпринимает российская сторона против Польши. По его словам, Москва якобы организовывает против Варшавы военные провокации, ведёт агрессивную дипломатическую и разведывательную деятельность, задействует финансовые и энергетические рычаги и проводит хакерские атаки.

Эмблема польского агентства внутренней безопасности (ABW)

Reuters

© Kacper Pempel

Кроме того, как утверждает Жарин, Москва якобы активно противодействует попыткам польской республики получить газовую независимость, разжигает споры между Варшавой и её соседями, а также пытается лишить Польшу влияния на политику Евросоюза и НАТО в отношении России.

«Польша — самая важная страна в Восточной Европе, и самое главное то, что это самая большая страна на восточном фланге НАТО. Подход России к Польше, а в более широком смысле к НАТО, приводит к тому, что действия России в дезинформационном плане не просто большой вызов для нас, а скорее угроза», — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал обвинения Жарина циничными и не имеющими ничего общего с реальностью.

«Это из серии «с больной головы на здоровую», — пояснил Косачёв в интервью ТАСС.

По его словам, Польша является одним из наиболее антироссийски настроенных государств Европы, которое реализует такую линию на уровне госполитики.

«Можно найти десятки, а быть может и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и её репутацию. Смысл такой политики — выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли «прифронтового государства Польша», — подчеркнул сенатор.

Игнорируя действительность

Стоит отметить, что это далеко не первый выпад Варшавы в сторону Москвы.

Так, в мае президент Польши Анджей Дуда утвердил обновлённую стратегию нацбезопасности страны, в которой акцент делается на военной угрозе, якобы исходящей от России.

«Наиболее серьёзную угрозу представляет неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе посредством военной силы», — говорится в документе.

По мнению польских властей, Москва якобы проводит акции «гибридного характера», которые увеличивают риск возникновения вооружённой конфронтации. Говорится в польской стратегии и о том, что Россия якобы «осуществляет разноплановые и всеохватывающие действия невоенными средствами».

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Очередным предлогом для выпадов польских политиков в адрес России стали события в Белоруссии.

В середине августа депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против РФ из-за политического кризиса в белорусской республике, где после президентских выборов начались акции протеста.

«Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — заявил политик в эфире Польского радио.

Через две недели польский премьер-министр Матеуш Моравецкий написал на своей странице в Twitter, что правительство Польши призывает Россию «немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссию под ложным предлогом «восстановления контроля».

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Нередко Варшава поднимает и темы, связанные с историческим прошлым России, в частности, возлагая ответственность за начало Второй мировой войны в том числе на СССР.

«Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что её развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные», — заявил Моравецкий 1 сентября во время памятных мероприятий, посвящённых 81-годовщине начала Второй мировой войны.

Демонтаж памятника «благодарности Красной армии» в Польше

globallookpress.com

© Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com

На его слова ответила Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона не впервые сталкивается «с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего СССР теме». По её словам, Моравецкий подобными заявлениями «пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчётов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на «внешние силы», цинично утверждая, что война была развязана Советским Союзом вместе с гитлеровской Германией».

Варшава неоднократно заявляла и о своём «праве» на репарации от России за «ущерб», якобы нанесённый ей СССР в годы Второй мировой войны.

Вместе с тем известна позиция польских властей относительно многочисленных актов вандализма по отношению к памятникам советским героям, установленным на территории республики. Ещё в 2017 году Польша приняла поправки к закону о декоммунизации. Согласно документу, все мемориальные объекты, которые, по мнению польских властей, «пропагандируют коммунизм» и находятся вне территории воинских захоронений, должны быть демонтированы. К этой категории были отнесены и памятники советским воинам-освободителям.

«Не соответствуют действительности»

По мнению главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, новая порция обвинений со стороны Польши в адрес России, как и предыдущие, «абсолютно не соответствуют действительности».

«Польские власти в который раз пытаются голословно и не обосновано в чём-то обвинить РФ. Однако Россия не заинтересована в том, чтобы портить репутацию Варшавы, с этим руководство Польши и само успешно справляется», — подчеркнул эксперт.

Как отметила в беседе с RT эксперт РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская, в Польше считают, что «главное оружие России — это то, что она может донести до европейских стран и всего мира свою точку зрения».

По словам Николая Межевича, представитель польских спецслужб «всё сказал верно, только с обратным знаком».

«Это Польша вмешивается во внутренние дела России и Белоруссии. Это польские спецслужбы организовывают провокации. Это польский МИД постоянно устраивает дипломатические скандалы. Это польские политики почти каждый день выступают с антироссийскими заявлениями», — констатировал аналитик.

Межевич также заявил, что Польша сама регулярно портит свой имидж в глазах западных партнёров.

«Дело в том, что позиция Европы в отношении гендерного равенства, прав сексуальных меньшинств, в отношении абортов и судебных реформ прямо противоположна позиции Польши. Между Брюсселем и Варшавой на этой почве состоялось уже не одно судебное разбирательство. ЕС всерьёз ставит вопрос о лишении Польши своего финансирования. И чтобы как-то набрать очки перед западными политиками, в ход идёт неприкрытая антироссийская пропаганда», — пояснил эксперт.

Парламент Варшавы

© Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/File Photo via REUTERS

Таким образом Польша пытается «повысить свой статус в Европе», отмечает Оксана Петровская.

«Амбиции Варшавы явно завышены, она хочет быть лидером не только в Восточной Европе. Но сейчас её цель — настраивать против России западное сообщество, в котором не все так же агрессивны по отношению к РФ. Польша играет деструктивную роль и формирует антироссийские настроения», — пояснила аналитик.

Кроме того, за счёт враждебной риторики по отношению к России польские власти хотят консолидировать свою страну, полагает Межевич.

«Властям нужно объединить польское общество на фоне собственной провальной работы и падения рейтингов. Для этого же польские власти заявляют о том, что Польша — важнейшая страна в Европе. Но такой тезис только подтверждает неадекватное восприятие этой республикой своей роли в мире», — заключил эксперт.