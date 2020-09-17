«Относимся негативно»: в Кремле оценили намерение Польши арестовать диспетчеров по делу Качиньского

В России негативно относятся к намерению Польши арестовать трёх российских авиадиспетчеров, дежуривших в момент крушения Ту-154 под Смоленском, при котором погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не будет выполнять требование Варшавы о выдаче диспетчеров, если таковое поступит. Польская сторона подозревает россиян в умышленном провоцировании авиакатастрофы. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, польская сторона, которая ранее согласилась с выводами МАК о произошедшем, выполняет некий политический заказ. В Госдуме отметили, что российская сторона проигнорирует «бредовые идеи» польских чиновников.

В России негативно относятся к намерению Польши арестовать трёх российских диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный во время крушения в 2010 году самолёта с польским президентом Лехом Качиньским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, концептуально... скажу так: относимся негативно», — заявил Песков.

По его словам, ему неизвестно о том, были ли какие-то контакты и правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы.

Он также подчеркнул, что российская сторона не выдаст диспетчеров, если поступит соответствующий запрос.

«Это невозможно по нашему законодательству», — констатировал он.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что в последние годы в Польше «настойчиво раскручивается конспирологическая версия» этого трагического происшествия, несмотря на то что ранее Варшава согласилась с выводами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о произошедшем.

«Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию просто до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию. Вряд ли стоит удивляться очередному откровенно абсурдному действию польских властей. В царящей в стране русофобии государственные структуры обслуживают политический заказ. Призываем партнёров прекратить этот спектакль», — сказала она.

Ранее первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, которые дежурили 10 апреля 2010 года, в день крушения Ту-154М. Как сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Эва Бялик, речь идёт о Павле П., Викторе Р. и Николае К. — их подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы. Согласно законодательству республики, запрещено называть полные Ф. И. О. тех, в отношении кого ведутся процессуальные действия.

Также по теме «Сведение политических счётов»: в России ответили на заявления Польши о следах взрывчатки на обломках Ту-154 Варшава в очередной раз пытается привлечь к себе внимание, спекулируя на теме катастрофы Ту-154. Так в России отреагировали на...

Напомним, что Ту-154 ВВС Польши, на борту которого находились 96 человек, в том числе президент республики Лех Качиньский, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный.

Расследование инцидента проводили параллельно российская и польская стороны, активно взаимодействуя. В 2011 году МАК опубликовал окончательный отчёт о результатах технического расследования. В нём были сделаны выводы об основной причине крушения. Ей было названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, помимо этого были отмечены недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Такие же выводы сделала и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера. Эксперты заключили, что президентский самолёт опустился ниже дозволенного минимума при заходе на посадку, не обращая внимания на густой туман, также указав при этом на якобы на ошибочные действия со стороны диспетчеров.

Между тем в 2018 году новые власти Польши подвергли сомнению отчёт МАК и выводы комиссии Миллера, инициировав повторное расследование. Согласно новой версии Варшавы, самолёт потерпел крушение после взрыва. Как отмечали российские официальные лица, действия польской стороны преследуют исключительно политические цели.

«Очередной этап антироссийской истерии»

Как считает член Совета Федерации Ольга Ковитиди, требование Генпрокуратуры Польши об аресте российских авиадиспетчеров является очередным этапом антироссийской истерии, учитывая, что ранее МАК назвал причиной трагедии действия экипажа, принявшего решение сажать самолёт, несмотря на сильный туман.

«Заслуживает внимания также тот факт, что польские специалисты из первой польской комиссии по расследованию подтвердили указанное обстоятельство, но по каким-то причинам отчёт первоначальной комиссии не устроил польские власти и была создана другая комиссия, которая уже в течение длительного периода времени не может завершить свою работу и представить окончательные выводы. Относительно того, будут ли выданы граждане Российской Федерации, то в данном случае мы знаем, что Россия — правовое государство, и в отношении российских граждан действуют правила невыдачи, это чётко закреплено в ст. 61 Конституции Российской Федерации», — заявила сенатор в разговоре с RT.

В свою очередь, сенатор Алексей Кондратьев в разговоре с РИА Новости отметил, что все заключения международных специалистов свидетельствовали о вине пилотов польского президентского борта.

«Там идут у них внутриполитические разборки, разборки внутри ЕС, а Россия — это раскрученный бренд типа «плохого парня». Вот они и вспомнили про это дело, чтобы в очередной раз Россию обвинить», — добавил зампред международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, Польша переусердствовала в своей антироссийской истерии.

«Эти люди просто задыхаются от ненависти к нашей стране и нашей истории, с ними невозможно вести диалог, они понимают только, когда им диктуют условия. Но мы не Вашингтон и условия никому не диктуем, поэтому будем просто игнорировать различные бредовые идеи польских политических сил и подчинённых им госструктур», — констатировал собеседник RT.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина полагает, что новые «конспирологические фантазии» властей Польши относительно авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском связаны с последними событиями в Белоруссии, которую поляки хотят «прибрать к рукам».

«Обвинения в адрес российской стороны в гибели Качиньского до последнего времени были исключительно локальной польской историей, с помощью которой националистическая партия «Право и справедливость» сводила счёты со своими оппонентами, а за пределами круга русофобов эти обвинения мало кто воспринимал всерьёз даже в самой Польше в силу их очевидно бредового характера», — пояснила парламентарий РИА Новости.