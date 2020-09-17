Сенатор: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил. что российская сторона не выдаст Польше авиадиспетчеров, которых польская прокуратура назвала якобы причастными к крушению самолёта экс-президента Польши Леха Качиньского.

«Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция», — цитирует его РИА Новости.

Он также рекомендовал Польше «на этом дело и закрывать».

Ранее польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.