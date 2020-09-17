Сенатор: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского

Короткая ссылка
Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил. что российская сторона не выдаст Польше авиадиспетчеров, которых польская прокуратура назвала якобы причастными к крушению самолёта экс-президента Польши Леха Качиньского.
Сенатор: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского
  • © РИА Новости / Следственный комитет РФ

«Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция», — цитирует его РИА Новости.

Он также рекомендовал Польше «на этом дело и закрывать».

Ранее польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить