Сенатор: Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского
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«Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция», — цитирует его РИА Новости.
Он также рекомендовал Польше «на этом дело и закрывать».
Ранее польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
По данным Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.