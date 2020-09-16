Прокуратура Польши потребовала ареста диспетчеров аэродрома Смоленска

Польская прокуратура потребовала арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в 2010 году в день крушения самолёта, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эву Бялик.

«Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трёх авиационных диспетчеров, нёсших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», — заявила она.

По её словам, обвинения диспетчеров касаются «умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.

В отчёте Межгосударственного авиационного комитета говорится, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

В Следственном комитете России заявляли, что все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.