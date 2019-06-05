Делегация из Польши вновь осмотрела обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М

Польская делегация вновь осмотрела фрагменты разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Польская делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный)», — говорится в тексте.

Отмечается, что представители польской стороны вновь осмотрели интересующие их фрагменты воздушного судна, были проведены дополнительные допросы очевидцев ЧП.

«У российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости», — подчеркнули в ведомстве.

В начале мая в СК России заявили о намерении предоставить доступ представителям компетентных органов Польши к обломкам разбившегося Ту-154.

Самолёт с Лехом Качиньским и рядом высокопоставленных польских политиков на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.

Жертвами трагедии стали 96 человек.