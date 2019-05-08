Россия откроет Польше доступ к обломкам разбившегося в Смоленске Ту-154

В Следственном комитете России заявили о намерении в конце текущего месяца предоставить доступ представителям компетентных органов Польши к обломкам разбившегося в 2010 году самолёта Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский.

«В конце марта этого года Следственный комитет Российской Федерации одобрил поступивший от компетентных органов Республики Польша запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолёта Ту-154М», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что объекты хранятся на аэродроме Смоленск-Северный.

«Результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне», — уточнили в СК.

В апреле СК России опроверг сообщения о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы обнаруженных на обломках разбившегося Ту-154.

Самолёт с Лехом Качиньским и рядом польских политиков на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.

Жертвами трагедии стали 96 человек.

Обломки самолёта, находящиеся на территории России, носят статус вещественных доказательств, расследование уголовного дела, возбуждённого по факту крушения воздушного судна, к настоящему времени не завершено.