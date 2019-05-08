Россия откроет Польше доступ к обломкам разбившегося в Смоленске Ту-154
- РИА Новости
«В конце марта этого года Следственный комитет Российской Федерации одобрил поступивший от компетентных органов Республики Польша запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолёта Ту-154М», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что объекты хранятся на аэродроме Смоленск-Северный.
«Результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне», — уточнили в СК.
В апреле СК России опроверг сообщения о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы обнаруженных на обломках разбившегося Ту-154.
Самолёт с Лехом Качиньским и рядом польских политиков на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.
Жертвами трагедии стали 96 человек.
Обломки самолёта, находящиеся на территории России, носят статус вещественных доказательств, расследование уголовного дела, возбуждённого по факту крушения воздушного судна, к настоящему времени не завершено.