Россия откроет Польше доступ к обломкам разбившегося в Смоленске Ту-154

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В Следственном комитете России заявили о намерении в конце текущего месяца предоставить доступ представителям компетентных органов Польши к обломкам разбившегося в 2010 году самолёта Ту-154, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский.
Россия откроет Польше доступ к обломкам разбившегося в Смоленске Ту-154
  • РИА Новости

«В конце марта этого года Следственный комитет Российской Федерации одобрил поступивший от компетентных органов Республики Польша запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолёта Ту-154М», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что объекты хранятся на аэродроме Смоленск-Северный.

«Результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне», — уточнили в СК.

В апреле СК России опроверг сообщения о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы обнаруженных на обломках разбившегося Ту-154.

Самолёт с Лехом Качиньским и рядом польских политиков на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.

Жертвами трагедии стали 96 человек.

Обломки самолёта, находящиеся на территории России, носят статус вещественных доказательств, расследование уголовного дела, возбуждённого по факту крушения воздушного судна, к настоящему времени не завершено. 

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