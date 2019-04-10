СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
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«Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолёта Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.
Она отметила, что информация польской стороны об «обнаруженных следах» — не что иное, как ещё одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.
В сентябре 2018 года в СК назвали инсинуацией сообщения о «подмене чёрных ящиков» самолёта Качиньского.
Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.
В 2017 году СК России заявил, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.
В конце 2016 года российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал прекратить спекуляции на трагедии Ту-154.