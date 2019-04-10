СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

«Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолёта Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

Она отметила, что информация польской стороны об «обнаруженных следах» — не что иное, как ещё одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.

В сентябре 2018 года в СК назвали инсинуацией сообщения о «подмене чёрных ящиков» самолёта Качиньского.

Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

В 2017 году СК России заявил, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.

В конце 2016 года российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал прекратить спекуляции на трагедии Ту-154.