В СК назвали инсинуацией сообщения о «подмене чёрных ящиков» самолёта Качиньского

Заявления экс-главы Минобороны Польши Антони Мачеревича о том, что Россия могла каким-то образом «подменить чёрные ящики» разбившегося самолёта Ту-154 с польским лидером Лехом Качиньским на борту, являются инсинуацией и попыткой дестабилизировать процесс расследования. Об этом заявили в Следственном комитете.

«В некоторых зарубежных СМИ появились обвинения господина Мачеревича в том, что Россия могла каким-то образом «подменить чёрные ящики самолёта Ту-154М сразу после случившейся в апреле 2010 года катастрофы». Такая информация воспринимается исключительно как ничем не подкреплённая инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств», — говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

Там отметили, что, видимо, Мачеревич «даже бегло не ознакомился с материалами дела и окончательным техническим отчётом МАК по расследованию катастрофы».

Ранее следователи России и Польши приступили к осмотру частей разбившегося самолёта Качиньского.

Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

В 2017 году СК России заявил, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.

В конце 2016 года российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал прекратить спекуляции на трагедии Ту-154.