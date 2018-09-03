Следователи России и Польши приступили к осмотру частей разбившегося самолёта Качиньского

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Представители следственных органов России и Польши в понедельник, 3 сентября, начали осматривать части самолёта экс-президента страны Леха Качиньского, потерпевшего крушение в Смоленской области в 2010 году.
Следователи России и Польши приступили к осмотру частей разбившегося самолёта Качиньского
  • ©sledcom.ru

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Сегодня в рамках очередного запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к дополнительному осмотру частей самолёта, потерпевшего крушение восемь лет назад», — говорится в заявлении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что следователи из Варшавы 3 сентября могут начать работу на месте крушения самолёта в Смоленской области.

Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

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