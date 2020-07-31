Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Польская комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском представила промежуточный отчёт с новыми деталями, передаёт РИА Новости.

В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв. При этом комиссия заявила, что тротил был заложен в самолёт во время ремонта.

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли при ремонте бортов 101 (самолёт Качиньского) и 102 (ещё один польский лайнер) в 2009 году.

Ранее в Следственном комитете России рассказали о ходе расследования уголовного дела о крушении Ту-154.

Там подчеркнули, что российские следователи неоднократно оказывали содействие компетентным органам Польши в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Всего ведомством исполнено более 40 запросов польской стороны.

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.

Согласно отчёту МАК, непосредственной причиной стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

В СК заявляли, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств катастрофы: все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.