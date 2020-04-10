СК рассказал о ходе расследования крушения Ту-154 под Смоленском

В Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году самолёта Ту-154 под Смоленском.

Отмечается, что в рамках уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна.

«Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне в порядке, установленном международными договорённостями и российским законодательством. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны», — уточнили в СК.

Самолёт Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.