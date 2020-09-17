В Кремле отреагировали на инициативу Польши об аресте диспетчеров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, ему неизвестно, были ли какие-то контакты либо правовые действия в соответствии с международной практикой и получали ли Генпрокуратура России или следственные органы обращения от Варшавы.
«В целом, концептуально, отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу так, относимся негативно», — заявил представитель Кремля.
Ранее польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.
Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Россия не выдаст польской стороне диспетчеров.
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
По данным Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.