В Кремле отреагировали на инициативу Польши об аресте диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к инициативе Польши об аресте диспетчеров аэродрома в Смоленске, которые работали во время крушения самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, ему неизвестно, были ли какие-то контакты либо правовые действия в соответствии с международной практикой и получали ли Генпрокуратура России или следственные органы обращения от Варшавы.

«В целом, концептуально, отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу так, относимся негативно», — заявил представитель Кремля.

Ранее польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Россия не выдаст польской стороне диспетчеров.

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.