«Сведение политических счётов»: в России ответили на заявления Польши о следах взрывчатки на обломках Ту-154

Варшава в очередной раз пытается привлечь к себе внимание, спекулируя на теме катастрофы Ту-154. Так в России отреагировали на заявления польских экспертов о том, что на обломках самолёта, рухнувшего под Смоленском в 2010 году, были найдены следы взрывчатки. В частности, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что подобные «свидетельства» могут использоваться для фабрикации удобных нынешней польской власти выводов и манипуляций. О том, что стоит за новыми «фактами» трагедии, — в материале RT.

В Варшаве снова пытаются спекулировать на теме крушения президентского Ту-154, рухнувшего под Смоленском в 2010 году. Так в Москве охарактеризовали заявления польских экспертов об обнаружении на обломках самолёта и останках одной из жертв следов взрывчатки.

«Расследование обстоятельств трагедии в Польше уже давно приняло характер неспортивной борьбы. Речь идёт не об установлении объективной истины, а о банальном сведении политических счётов», — отметил в беседе с RT председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Он предположил, что появление в расследовании новых фактов «говорит лишь о том, что идёт фабрикация».

«Не понятно, на каких частях самолёта и на каких человеческих останках были якобы найдены следы взрывчатки. Видимо, речь идёт о тех вещественных доказательствах, которые находятся в распоряжении польской стороны и которые в этой ситуации, с учётом возможностей нынешних польских властей, могут становиться предметом манипуляции», — отметил сенатор.

В связи с этим он заявил, что считает правильным позицию России, которая не передаёт Польше все те вещественные доказательства, которые находятся в её распоряжении.

«Считаю совершенно правильным и обоснованным решение российской стороны не передавать Польше до завершения следствия те вещественные доказательства, которые находятся до сих пор в России. Это решение защищает следствие от фальсификаций. Все эти разборки недостойны памяти погибших в этой катастрофе», — добавил Косачёв.

Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолёта Ту-154

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© Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Противоречивые следы

Накануне, 5 июня, польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском заявила, что нашла следы взрывчатки на обломках самолёта, в котором летело польское руководство во главе с президентом Лехом Качиньским. Помимо этого элементы взрывчатых веществ ещё якобы присутствуют и на теле одной из жертв.

«Многие части самолёта Ту-154М, а также тело одной из жертв, осмотренные специальными устройствами, показали наличие взрывчатых веществ», — приводит сообщение комиссии агентство PAP.

При этом отмечается, что какие-либо элементы этих веществ не были найдены в почве на месте трагедии.

Попытка поднять шум

На этом фоне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что новые данные являются информационным вбросом.

«Я не знаю, кто проводил эти проверки, насколько компетентны специалисты. Делать после этого заявления, что обнаружены взрывчатые вещества, — такие заявления требуют тщательного анализа. Есть структуры, которые специализируются на таких моментах, а есть приглашённый абы кто. Это попытка по-прежнему искать в тёмной комнате чёрного кота, которого там нет, и продолжение русофобской песни. Очередной вброс и попытка поднять шум, больше ничего за этим не стоит», — пояснил RT депутат.

Эксперты в свою очередь считают, что новый виток обсуждений причин крушения Ту-154 играет на руку политическим силам в Польше, которые придерживаются правых, националистических взглядов.

«Тема смерти Качиньского является очень важной с точки зрения внутриполитических раскладов. В скором времени начнётся ЧМ-2018 в России и подобные информационные вбросы вкладываются в логику информационную войны против нашего государства. Комиссия, которая занималась расследованием, делала официальное заявление, что Россия не имела никакого отношения к этой трагедии», — напомнил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Он отметил, что вопросы в первую очередь должны быть заданы польским спецслужбам, которые ответственны за безопасность первых лиц государства.

«Тема спекуляций очень удобная. В эпоху постправды, когда важна не конкретная информация, а громкий заголовок и эмоциональный посыл подобного рода, провокационные тезисы будут вбрасываться, это, к сожалению, атрибут существующей информационной эпохи», — подытожил Данюк.

Крушение под Смоленском

Отметим, что версия о взрыве на борту Ту-154 уже не в первый раз поднимается Варшавой. В частности, её сторонником является министр обороны Антони Мачеревич, возглавляющий комиссию по расследованию. В октябре 2017 года он заявлял, что на бортовом самописце самолёта была обнаружена запись момента взрыва. Однако его слова не подтвердили эксперты, которые отметили, что один из регистраторов зафиксировал лишь «воздействие на самолет очень большой энергии».

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Вместе с тем следствие в Польше по делу трагедии было продлено до конца 2018 года, о чём сообщала пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в апреле 2010 года, когда самолёт Леха Качиньского заходил на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту лайнера находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Расследование инцидента проводили параллельно российская и польская стороны в тесном сотрудничестве друг с другом. В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчёт о результатах технического расследования. В нём были сделаны выводы об основной причине крушения. Так, ею было названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, помимо этого были отмечены недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Эти же выводы сделала и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера. Эксперты заключили, что президентский самолёт опустился ниже дозволенного минимума при заходе на посадку, не придав значения густому туману.

Однако спустя год, после парламентских выборов в Польше, в результате которых к власти пришли оппозиционные партии, отчёт МАК и выводы комиссии Миллера были подвергнут сомнению. В связи с этим новое правительство объявило о создании новой комиссии и выдвинуло обвинение в адрес российской стороны.